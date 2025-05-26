В Госдуме одобрили уплату половины пошлины при дарении жилья родственнику

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил одобрить в I чтении законопроект, предусматривающий скидку в размере 50% для близких родственников при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества. Кабмин РФ поддерживает принятие законопроекта, сообщает РИА Новости .

Проект закона, предложенный депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой от партии «Новые люди» и государственным собранием Республики Башкортостан, предусматривает снижение госпошлины за нотариальное заверение договоров дарения недвижимости для близких родственников до 50%.

Согласно Семейному кодексу РФ, речь идет о родителях, детях, бабушках и дедушках, внуках, а также полнородных и неполнородных братьях и сестрах.

В пояснительной записке отмечается, что средняя стоимость нотариального заверения договора дарения недвижимости для физлиц составляет от 25 до 30 тыс. рублей. При сделках дарения между пенсионерами с их детьми или внуками часто возникают финансовые трудности с оплатой нотариальных услуг. Гражданам необходима господдержка.

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