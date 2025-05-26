В Госдуме одобрили уплату половины пошлины при дарении жилья родственнику
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил одобрить в I чтении законопроект, предусматривающий скидку в размере 50% для близких родственников при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества. Кабмин РФ поддерживает принятие законопроекта, сообщает РИА Новости.
Проект закона, предложенный депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой от партии «Новые люди» и государственным собранием Республики Башкортостан, предусматривает снижение госпошлины за нотариальное заверение договоров дарения недвижимости для близких родственников до 50%.
Согласно Семейному кодексу РФ, речь идет о родителях, детях, бабушках и дедушках, внуках, а также полнородных и неполнородных братьях и сестрах.
В пояснительной записке отмечается, что средняя стоимость нотариального заверения договора дарения недвижимости для физлиц составляет от 25 до 30 тыс. рублей. При сделках дарения между пенсионерами с их детьми или внуками часто возникают финансовые трудности с оплатой нотариальных услуг. Гражданам необходима господдержка.
Ранее россиянам рассказали, как государство помогает накопить на пенсию. Так, с 1 января прошлого года в РФ начала работать программа долгосрочных сбережений.