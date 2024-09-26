В этом году после капремонта откроют бассейн «Бриз» в Дмитрове

В рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дмитровского округа Илья Поночевный лично проверил темпы работ на спортивном объекте. Он осмотрел здание внутри и снаружи, поговорил с рабочими, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Работы на объекте ведутся круглосуточно. На данный момент все основные этапы — ремонт фасада, кровли, подведение сетей коммуникаций, внутренняя разводка канализации, обновление систем водоотведения и водоподготовки, стяжка полов и установка вентиляции — выполнены на 100%. Завершаются работы по подготовке помещений к финишной отделке и благоустройству прилегающей территории.

«Бассейн мы восстанавливаем по многочисленным просьбам жителей. Они очень ждут его открытия после капитального ремонта. Бассейн удобно расположен, для многих жителей — в шаговой доступности. Кроме того, до него легко добраться почти из любой точки города. Этот спортивный объект также имеет важное значение для развития детского спорта в Дмитровском округе. Новейшее оборудование и многоступенчатая система водоподготовки позволят юным спортсменам заниматься в максимально подходящих для этого условиях», — прокомментировал Илья Поночевный.

Открытие бассейна «Бриз» после капитального ремонта в рамках реализации народной программы «Единой России» запланировано на конец этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.