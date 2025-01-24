В Электростали согласовали участок для строительства спортивной площадки

Земельный участок площадью 0,1 га с видом разрешенного использования «Площадки для занятий спортом» согласован министерством имущественных отношений Московской области для строительства спортивного объекта в деревне Степаново городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Получив обращение жителя деревни Степаново с просьбой о спортивном объекте, администрация городского округа Электросталь подобрала необходимый участок рядом со школой № 41 имени Б. А. Воробьева.

Универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 м с освещением и резиновым покрытием в деревне с населением 350 человек планируют обустроить уже в третьем квартале 2025 года. Ребята и взрослые смогут проводить на ней тренировки и игры по мини-футболу, гандболу и баскетболу.

Строительство будет выполнено МКУ «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» в рамках дотаций муниципалитету из областного бюджета на сферу физической культуры и спорта.

Строительство проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.