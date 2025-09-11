В Электростали объявлен конкурс на капитальный ремонт тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в поселке Новые дома городского округа Электросталь Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Новые дома, г. о. Электросталь (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт сетей в двухтрубном исполнении протяженностью 6 680 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.