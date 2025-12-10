В Электрогорске открылся обновленный центр дополнительного образования «Истоки»

сегодня в 16:15

В Электрогорске после капитального ремонта открылся центр дополнительного образования «Истоки». Работы были проведены в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

После масштабного капитального ремонта, проведенного в рамках региональной программы Подмосковья, здание преобразилось внешне и внутренне, став комфортным пространством для развития талантов юных горожан.

Министр строительства Московской области Александр Туровский подчеркнул: теперь просторные светлые классы оборудованы современной мебелью и новейшим оборудованием, создающим идеальные условия для увлекательного изучения новых дисциплин.

По его словам, в двухэтажном здании, 1971 года постройки, проведены фасадные и кровельные работы, заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена отделка во всех внутренних помещениях, устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории.

Открытие центра стало ярким событием для детей и подростков города, открывая перспективы дальнейшего творческого роста и познавательной активности подрастающего поколения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.