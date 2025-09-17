сегодня в 14:31

В Дзержинском в здании гимназии № 5 стартовали демонтажные работы

В здании гимназии № 5 на ул. Томилинская д. 9 начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области в среду.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Воздвижение» приступили к демонтажным работам.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 20 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 12 425,3 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для Гимназии закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Год постройки школьного здания 1989.

Обновленное здание Гимназии откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.