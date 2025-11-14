В Дзержинском в гимназии № 5 приступили к утеплению фасада

В ходе капремонта гимназии № 5 на улице Томилинская в подмосковном Дзержинском строители приступили к утеплению фасада здания, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта здания гимназии приступили к утеплению фасада, так как это является частью комплексных работ по восстановлению и улучшению конструктивных элементов здания. Одновременно продолжаются работы по замене кровли, устройству инженерных сетей и подпорной стенки. Работы в графике. На объекте задействовано более 70 рабочих и 5 единиц техники.

В рамках проекта в здании 1989 года постройки, площадью 12 425,3 квадратных метров, отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для гимназии закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание гимназии откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.