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В Дзержинском продолжается строительство школы № 7 на улице Угрешской

На улице Угрешская в подмосковном Дзержинском продолжаются работы по завершению строительства школы № 7. Подрядчик приступил к демонтажу покрытия кровли, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

«На площадке задействовано 20 человек и 2 единицы техники. Продолжается демонтаж внутренних конструкций, кладка перегородок. Рабочие приступили к работам на кровле здания школы. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Школу на улице Угрешской планируют открыть в 2025 году. Специалисты укрепят несущие стены, заменят кровлю и установят фасады. Также будет благоустроена территория. После этого начнется капитальный ремонт гимназии № 5.

Строительство школы № 7 началось в 2013 году, но неоднократно приостанавливалось из-за недобросовестных застройщиков.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завершение строительства школы было включено в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.