сегодня в 14:25

В Дзержинском открыли воспитательно-образовательный комплекс со школой и детсадом

1 сентября на улице Угрешской подмосковного города Дзержинский открылся воспитательно — образовательного комплекс со школой на 1 100 мест и детским садом на 100 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министройкомплекса.

Работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания — 18 226,8 кв. м. В блоке школы на 1100 мест разместились учебные классы, актовый и спортивные залы, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения.

В блоке детского сада на 100 мест — групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медблок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Также в здании размещены помещения для кружковой работы и занятий творчеством. Выполнено комплексное благоустройство территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

