В Дзержинском наполовину завершили демонтаж в детском саду на улице Ленина

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Лицея №3» в Дзержинском проходит в рамках государственной программы Московской области и нацпроекта «Семья». На данный момент завершено 50% демонтажных работ, после чего подрядчик приступит к отделке помещений.

В детском саду, построенном в 1967 году, обновят фасад, входную группу, кровлю, проведут внутреннюю отделку, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Также модернизируют пищеблок, завезут новую мебель и благоустроят территорию.

Общая площадь здания составляет 2 062,9 кв. м, детский сад посещают более 200 детей. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.