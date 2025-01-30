В двух школах Богородского округа полным ходом идет капремонт

В зданиях центров образования № 29 в поселке Зеленый и № 23 в Обухово Богородского округа продолжается капитальный ремонт. Работы были начаты осенью прошлого года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время завершается демонтаж старых конструкций, а в некоторых частях зданий уже началась отделка и установка перегородок. Рабочим предстоит еще много работы. Обновить кровлю и фасады, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, а также отремонтировать помещения и благоустроить территорию вокруг школ.

Отставаний по графику нет. Ожидается, что новый учебный год ребята и педагоги встретят в стенах родных и полностью обновленных школ.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

Учащиеся и родители очень рады, что школы внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения. Ведь в школы поставят новое современное оборудование и мебель, что поможет улучшить учебный процесс.

Школа в п. Зеленый 1985 года постройки. Общая площадь здания школы составляет более 4,6 тыс. кв. метров.

Здание школы в поселке Обухово 1937 года постройки, поэтому капитальный ремонт был просто необходим. Общая площадь превышает 2 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.