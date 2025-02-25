В двух детских садах Наро-Фоминска начались отделочные работы

В Апрелевке Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт двух зданий детских садов при Апрелевской школе № 1. Капремонт ведут в зданиях дошкольного отделения № 16 на улице Комсомольская, д. 5, и дошкольного отделения № 43 на улице Больничная, д. 5. Строители на обоих объектах приступили к отделочным работам, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета. «На объектах больше 30 рабочих. Строители завершают демонтаж внутренних конструкций, приступили к отделочным работам», — уточняется в сообщении.

В ходе капремонта новый облик приобретут фасады зданий, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также заменят мебель.

Обновленные корпуса дошкольных отделений откроются к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.