В Дубне завершается ремонт в общежитии на улице Энтузиастов

В Дубне на 90% выполнены работы по ремонту санузлов в общежитии на улице Энтузиастов. Обновление душевых кабин и туалет проходит за счёт средств городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании проживают как жители, которые приобрели здесь комнаты, так и студенты Государственного университета «Дубна». Подрядчик вышел на объект в конце весны этого года. Ему предстояло отремонтировать 51 туалет и 51 душевую кабину. К работам приступил активно: сейчас уже в одном крыле – левом – они выполнены на 100 процентов, во втором – завершаются. В первую очередь, в правой части здания строители обновили санузлы в студенческом общежитии. Все закончили за летние каникулы.

Жители дают работам высокую оценку. Отмечают, подрядчик на связи, слышит пожелания, оперативно устраняет замечания.

Контроль за ремонтом продолжится. Сейчас из 21 блока правого крыла работы выполнены в 14, семь санузлов остаются в работе. В конце октября они должны быть сданы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.