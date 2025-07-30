В Дубне стартовал капитальный ремонт перрона на вокзале «Большая Волга»

Капитальный ремонт перрона на железнодорожном вокзале «Большая Волга» в Дубне продлится в течение третьего квартала 2025 года. Он включает в себя полный демонтаж старой конструкции. Работы идут последовательно: один участок демонтируется, потом восстанавливается, затем строители переходят к следующему. Заказчик — компания «Российские железные дороги». Строительно-монтажные работы организованы так, чтобы не прерывался прием и отправление поездов, посадка и высадка пассажиров на вокзале «Большая Волга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение нескольких последних лет состояние перрона требовало радикального вмешательства ремонтников — несколько плит покрытия подлежали полной замене, пришлось использовать временные деревянные настилы. Теперь платформа № 2 будет приведена в соответствие с современными нормами. По всей длине перрона, которая составляет 240 метров, заменят бетонные блоки основания и покроют все полотно платформы новым асфальтом. Для безопасности слабовидящих пассажиров она будет оборудована по краю ограничительной полосой, выполненной из тактильной плитки желтого цвета, установят новые скамейки и урны.

«Мы неоднократно выезжали на вокзал «Большая Волга» с представителями РЖД и ЦППК и просили привести в порядок платформу и перрон. Это вопрос безопасности пассажиров. Сейчас работы стартовали, по рекомендациям министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области РЖД приняло решение и выделило средства. Будем и дальше совместно работать, чтобы наши вокзалы выглядели ухоженно», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.