В Дубне приступили к сносу аварийных гаражей

В Дубне в рамках плановой работы по сносу некапитальных строений, которые находятся на муниципальной земле, приступили к ликвидации гаражей на Хлебозаводской улице. Гаражи вскрыли в присутствии сотрудников полиции и приготовили к сносу — подрядчик уже определен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы предупреждали жителей за три месяца, что планируется снос и вскрытие. Многие вынесли вещи, но в остальных случаях мы вскрываем замки в присутствии сотрудников полиции и проверяем. Все, что представляет какую-либо ценность, мы увезем на склад. Если владелец не объявится на протяжении трех месяцев, будем утилизировать или принимать в муниципальную собственность», — сказал заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

По поводу этих строений были неоднократные жалобы от жителей: гаражи в аварийном состоянии и могут рухнуть в любой момент. После сноса подрядчик утилизирует то, что останется и проведет благоустройство: подсыплет землю и засеет газон.

Ранее в Дубне убрали некапитальные незаконные постройки в другом дворе на Хлебозаводской улице.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.