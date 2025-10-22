В Дубне построили многоэтажный дом по лучшим стандартам Подмосковья

Еще один многоэтажный дом введен в эксплуатацию в Левобережье в Дубне. В этот раз — в районе особой экономической зоны, на ул. Программистов. Скоро новоселье отметят 123 семьи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Застройщик за 2,5 года построил комфортабельный дом переменной этажности с вентилируемым фасадом по лучшим стандартам Московской области.

«Квартиры от однокомнатной до трехкомнатной, от 41 кв. м. до 89. Разная планировка, есть квартиры на 2-3 стороны, все светлые, хорошие», — пояснил исполнительный директор ООО «СЗ «Рэд» Анатолий Никоноров.

Квартиры здесь приобрели в первую очередь сотрудники предприятий особой экономической зоны «Дубна». До работы отсюда — рукой подать. Сейчас дом уже введен в эксплуатацию. Первые ключи жильцам вручили в торжественной обстановке. Среди новоселов — Милана Куклина. Она трудится в управляющей компании особой экономической зоны ведущим инженером по строительству. Вместе с семьей переехала из Набережных Челнов в наукоград полтора года назад.

«Отличные видовые характеристики, планировочные решение, отделка фасадная очень понравилась», — сказала Милана.

Район с жилой застройкой в районе особой экономической зоны планируют расширять и дальше.

«В Дубне мы набрали серьезные обороты по строительству жилья. Сегодня еще один дом вводим в эксплуатацию и вручаем ключи жителям. Очень значима поддержка правительства региона и лично губернатора Андрея Воробьева. Когда он бывает в Дубне, всегда акцентирует на том, что без жилищного строительства не будет развития ВПК и предприятий особой экономической зоны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.