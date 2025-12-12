В Дубне начали капитальный ремонт второго корпуса Хоровой школы мальчиков и юношей

В Дубне стартовал капитальный ремонт второго корпуса Хоровой школы мальчиков и юношей. Работы рассчитаны на два года и включают замену кровли, инженерных сетей, утепление фасада и перепланировку помещений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Второй корпус Хоровой школы мальчиков и юношей в Дубне начали капитально ремонтировать. Представитель подрядной организации сообщил, что к декабрю планируется завершить 90% демонтажных работ, а в январе приступить к замене кровли и инженерных сетей.

Глава Дубны Максим Тихомиров посетил объект, чтобы обсудить ход работ с подрядчиком, педагогами и родителями. Он подчеркнул, что проект важен для города. После завершения ремонта в здании появятся новые кабинеты для занятий с детьми и дополнительный концертный зал. Фасад утеплят, окна и кровлю заменят, а внутри проведут перепланировку и установят акустические панели.

Сейчас в хоровой школе занимаются более 500 детей от 4 до 18 лет, что превышает расчетную вместимость основного здания. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал решение о реконструкции для расширения возможностей коллектива.

«Уже в следующем году второй корпус школы распахнет свои двери. Уверен, это станет началом новой музыкальной истории!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.