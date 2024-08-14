В Дубне на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 5 по 9 августа 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 82 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка областной собственности площадью 14 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного в г. о. Дубна. В аукционе приняло участие 16 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 27 раз и составил более 1,675 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов Подмосковья.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.