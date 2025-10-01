сегодня в 14:24

В Дубне готовится к открытию «Детская музыкальная школа» после капремонта

Рабочие ведут пусконаладку инженерных систем, сборку и расстановку мебели и музыкальных инструментов. Детская музыкальная школа на улице Флерова в подмосковной Дубне готовится к открытию, остаются последние штрихи, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 50-х годов постройки, утеплили и обновили фасад, заменили кровлю, все инженерные сети, сантехнику, окна и двери, отремонтировали стены и потолки, установили новое сантехническое оборудование, системы пожаротушения и видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Площадь здания — 1 308,7 кв.м

Работы ведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

В детской музыкальной школе обучаются более 500 детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.