В Дубне достраивают ЖК «Феникс», который находится в 10 мин ходьбы от пляжа

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства жилого дома в составе жилого комплекса «Феникс» в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство 10-этажного дома № 30-32 стартовало еще в 2018 году, позднее работы были остановлены, в 2023 году работы были возобновлены.

Сегодня стройготовность объекта по оценкам инспекторов Главгосстройнадзора составляет 20%.

Рабочие ведут устройство железобетонных конструкций на уровне 8-9 этажей, на сегодняшний день в строительстве задействовано более 40 человек и пять единиц техники.

Многоэтажка рассчитана на 171 квартиру. Всего в состав ЖК «Феникс» входит 4 дома, 3 из них — 30/32, 34 и 28 — находятся в стадии строительства, дом 34/1 завершен строительством и введен в эксплуатацию.

ЖК «Феникс» расположен в активно развивающемся районе Дубны. В 10 минутах ходьбы находятся березовая роща, сосновый лес и благоустроенный для купания пляж. В 5 минутах — остановка общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.