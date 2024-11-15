В дошкольном отделении гимназии № 1 Рузы проведен капитальный ремонт

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Московская область является лидером по выполнению программы капремонта образовательных учреждений. Эта программа реализуется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения и входит в народную программу партии. В Рузе в 2024 году выполнен капитальный ремонт в дошкольном отделении гимназии № 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В здании детского сада площадью 1,7 тыс. кв. метров проведены масштабные работы: от обновления фасада и сантехники до установки комфортной мебели и благоустройства прилегающей территории», — написал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко в своем Телеграм-канале.

Теперь 200 маленьких ружан посещают современный, красивый и отвечающий всем требованиям безопасности детский сад.

На всех этапах работ, включая приемку, принимали участие партийцы «Единой России» совместно с родительским контролем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.