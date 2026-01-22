В Домодедово продолжается капремонт корпуса № 3 школы в микрорайоне Авиационный
Фото - © Пресс-служба администрации г.о.Домодедово
В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского корпуса № 3 школы. Работы проходят по графику и завершатся к сентябрю 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Капитальный ремонт Востряковского корпуса № 3 школы в микрорайоне Авиационный идет в плановом режиме. Ход работ на объекте проверили Евгения Хрусталева, Олег Жолобов и представители подрядной организации Мособлстройтрест № 11.
На данный момент наполовину выполнено устройство кровли, завершается монтаж системы отопления и укладка полов. Параллельно ведется подготовка к установке оконных блоков.
В рамках проекта капитального ремонта в здании появится отдельный актовый зал на третьем этаже, а столовая разместится на первом. Освободившиеся подсобные помещения переоборудуют под учебные классы и лаборантские, что позволит увеличить количество учебных пространств.
Работы проходят в рамках региональной программы обновления объектов образования при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Контроль за ходом ремонта осуществляется на постоянной основе с выездными проверками.
Завершить капитальный ремонт планируется к новому учебному году, к сентябрю 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.