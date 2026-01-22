сегодня в 14:04

В Домодедово продолжается капремонт корпуса № 3 школы в микрорайоне Авиационный

В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово продолжается капитальный ремонт Востряковского корпуса № 3 школы. Работы проходят по графику и завершатся к сентябрю 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт Востряковского корпуса № 3 школы в микрорайоне Авиационный идет в плановом режиме. Ход работ на объекте проверили Евгения Хрусталева, Олег Жолобов и представители подрядной организации Мособлстройтрест № 11.

На данный момент наполовину выполнено устройство кровли, завершается монтаж системы отопления и укладка полов. Параллельно ведется подготовка к установке оконных блоков.

В рамках проекта капитального ремонта в здании появится отдельный актовый зал на третьем этаже, а столовая разместится на первом. Освободившиеся подсобные помещения переоборудуют под учебные классы и лаборантские, что позволит увеличить количество учебных пространств.

Работы проходят в рамках региональной программы обновления объектов образования при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Контроль за ходом ремонта осуществляется на постоянной основе с выездными проверками.

Завершить капитальный ремонт планируется к новому учебному году, к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.