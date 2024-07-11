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В Домодедове завершается строительство новой школы на 825 учеников

В рамках нацпроекта «Образование» в Домодедове завершаются строительные работы по возведению школы на 825 мест. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящий момент на более 200 рабочих. Завершается монтаж воздуховодов и оборудования вентиляционных систем, монтаж электроснабжения, радиаторов и лифтового оборудования, чистовая отделка помещений, установка дверей, благоустройство территории», — уточняется в сообщении.

Открытие школы планируется 1 сентября.

Общая площадь здания — более 16,2 тыс. кв. метров. В нем разместились учебные кабинеты, лаборантские, универсальные кабинеты начальной и основной школы, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, блок медицинских помещений, офисная зона для педагогов и администрации, административные и служебные помещения.

Блок начальной школы рассчитан на 300 учеников, основной и старшей на 525 учеников.

На прилегающей территории появился стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.