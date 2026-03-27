В Домодедове в 2026 году отремонтируют 39 домов

Капитальный ремонт 39 многоквартирных домов проведут в городском округе Домодедово в 2026 году. В рамках краткосрочного плана обновят 40 конструктивных элементов, включая кровли, фасады и инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Кровли отремонтируют в 27 домах, фасады приведут в порядок на четырех объектах. Еще девять мероприятий затронут внутридомовые инженерные системы — газоснабжение, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение.

Работы пройдут под контролем фонда капитального ремонта Московской области и регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Программа направлена на повышение надежности жилого фонда и создание комфортных условий для жителей Домодедова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.