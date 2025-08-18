В Домодедове продолжили проект по постановке на кадастр объектов недвижимости в СНТ

В Подмосковье продолжается работа в рамках проекта министерства имущественных отношений Московской области, благодаря которому владельцы земельных участков, домов и других строений в садоводческих и дачных товариществах имеют возможность оформить документы на свою недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В двух СНТ городского округа Домодедово — «Дружба — Вельяминово» и «Востряково» — Южным филиалом БТИ Московской области была организована работа мобильного офиса с участием сотрудников МФЦ. 16 собственников жилых и садовых домов, земельных участков и других построек смогли подать документы для постановки на кадастровый учет своих объектов недвижимости, не покидая территории своих товариществ.

«Совместному выезду специалистов БТИ и МФЦ предшествовала большая работа. Мы проанализировали данные о земельных участках и объектах капитального строительства на территории этих СНТ, выявили неучтенные в установленном порядке. Затем выполнили кадастровые работы и подготовлены технические и межевые планы», — рассказал директор Южного филиала ГБУ «БТИ Московской области» Сергей Бурчаков.

Надлежащее оформление документов на земельные участки, дачные дома и другие строения гарантирует защиту имущественных прав владельцев, а также поможет избежать споров с соседями о границах участков и упростит любые сделки с недвижимостью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.