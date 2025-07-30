В Домодедове определили подрядчика капремонта дошкольного отделения «Заряночка»
Фото - © Минстрой МО
Заключен контракт на проведение капитального ремонта здания дошкольного отделения «Заряночка» Заревской школы на улице Мирная в селе Растуново городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«В подмосковном Домодедово проведут капитальный ремонт дошкольного отделения «Заряночка» Заревской школы. В настоящее время определен подрядчик капитального ремонта. Им стало ООО «Строймонолит», — говорится в сообщении.
В здании обновят фасад и кровлю, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Прилегающую территорию благоустроят.
Открыть обновленное дошкольное учреждение планируется в 2026 году.
Работы пройдут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.