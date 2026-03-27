В Домодедове обновили правила муниципального земельного контроля

Изменения в положение о муниципальном земельном контроле вступили в силу в городском округе Домодедово. Новые правила касаются профилактических визитов, порядка проверок и подачи заявлений через порталы госуслуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе введен обязательный профилактический визит для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска. При этом плановые контрольные мероприятия исключены. Подать возражения и получить консультации теперь можно через ЕПГУ и РПГУ.

Контролируемые лица получили право принять декларацию о соблюдении обязательных требований по итогам самообследования с идентификацией пользователя. Также определены особенности выездных проверок для социально ориентированных некоммерческих организаций и предусмотрена возможность обследований с применением беспилотных аппаратов и систем.

«Для этого он должен подать заявление на самообследование через региональный портал Госуслуг. Фактом рассмотрения будет направление в личный кабинет контролируемого лица ссылки на мобильное приложение. Оно скачивается контролируемым лицом, также ему даются логин и пароль. Он проводит самообследование в виде ответов на вопросы. И потом эту информацию нам направляет также через региональный портал Госуслуг. По результатам рассмотрения информации мы даем заключение, соответствует или не соответствует обязательным требованиям тот объект контроля, и по этому заключению контролируемое лицо может принять декларацию. Эта декларация потом размещается на сайте городского округа Домодедово», — пояснила начальник отдела муниципального земельного контроля Ирина Чикмачева.

По ее словам, вся процедура проходит дистанционно через региональный портал. Ознакомиться с подробной информацией о новых правилах можно на сайте администрации в разделе «Муниципальный земельный контроль»: https://www.domod.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.