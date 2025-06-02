В доме правительства Подмосковья вручили свидетельства по «Социальной ипотеке»

В Доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сертификаты на приобретение жилья получили 57 молодых ученых и уникальных специалистов ОПК. Это сотрудники ПАО Авиационная корпорация «Рубин», АО «НПО им. Лавочкина», АО «Композит», АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» и других организаций региона.

Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. С начала ее реализации более 3 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В 2025 году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.