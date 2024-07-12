В доме для переселенцев в Красногорске приступили к отделочным работам

На улице Лесная в Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас подрядчик проводит отделку квартир и мест общего пользования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На площадке 89 рабочих и 3 единицы техники. На объекте завершается витражное остекление балконов, ведутся отделочные работы, монтаж систем вентиляции и отопления, электромонтажные работы, устройство кровли», — уточняется в сообщении.

Семьям, которые получат ключи от новой жилплощади, не придется делать ремонт. Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ». Кроме того, при строительстве учли необходимые нормы безопасности: дом оборудован системой оповещения и пожарными шкафами. Также будет благоустроена и придомовая территория. Для автовладельцев будут обустроены парковочные места, а для пешеходов — дорожки.

В новостройку переедут 213 семей — более 500 человек, проживающие в трех аварийных домах на улице Первомайской № 7, 11, 12. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит более 7 тыс. кв. метров.

Ключи от новых квартир жители получат до конца III квартала 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.