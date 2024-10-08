В Долгопрудном завершается капремонт филиала школы № 11

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 16:22

В Долгопрудном подходит к завершению капитальный ремонт филиала школы № 11 (бывшая школа № 15) на ул. Первомайская, д. 50/4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание школы, где обучаются дети с особенностями развития, было построено еще в 1962 году. Из-за ветхости строения и возникающих сложностей работ изначально планируемый капитальный ремонт фактически перерос в строительство объекта с нуля.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

Временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин посетил стройплощадку и проверил, как идут работы.

Подрядчик доложил, уже полностью закрыт тепловой контур, проведены сети по отоплению, водоснабжению, канализации.

В смену выходит порядка 60 человек. Работают без выходных.

«На сегодняшний день общестроительная готовность объекта превышает 72%. Одновременно идут внешние, внутренние работы, благоустройство территории — выполнена планировка, идет асфальтирование дорожек», — сказал Истомин.

В настоящее время производится чистовая отделка помещений (оштукатуривание стен, укладка плитки и т. д.), полностью заведено электроснабжение, завершается монтаж вентиляционной системы, по графику идет монтаж инженерных сетей.

На 9 октября запланирована поставка и установка ИТП, затем — 12, 13 октября — подача тепла в здание, что обеспечит условия для финишной отделки помещений.

К концу текущей недели планируется начать работы по установке нового ограждения.

Со стороны управления образования организованы закупки мебели и необходимого оборудования.

Срок сдачи объекта планируется в ноябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.