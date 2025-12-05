сегодня в 17:25

В Долгопрудном строят жилой комплекс «Бригантина» с развитой инфраструктурой

В городском округе Долгопрудный продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина», где уже открыты магазины, кафе, аптеки и многоуровневый паркинг, а также построены детские сады и поликлиника, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Долгопрудном реализуют проект комплексного развития территории — жилой комплекс «Бригантина» от группы компаний «Гранель». В новых домах уже работают магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Для автомобилистов открыт многоуровневый паркинг на 813 машино-мест.

В комплексе построены три детских сада на 435 мест и детская поликлиника на 95 посещений в смену. Сейчас ведется строительство еще двух встроенно-пристроенных детских садов на 270 малышей и взрослой поликлиники на 95 посещений в смену.

Жители комплекса часто переезжают вместе с домашними питомцами. Например, кошка Корица вместе с хозяйкой обрела новый дом в «Бригантине». Для питомца здесь созданы комфортные условия, включая игровой комплекс.

Социальные объекты в «Бригантине» построены за счет внебюджетных источников финансирования компаниями ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другими застройщиками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.