В Долгопрудном строят пристройку к школе №7 на 1,5 тыс мест

Новый корпус школы №7 в микрорайоне Гранитный в Долгопрудном рассчитан на 1,5 тыс. учеников. Пристройка поможет отказаться от второй смены и разгрузить соседние школы, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство пристройки к школе №7 на Заводской улице в Долгопрудном. Разместить ее рядом с основным зданием просил родительский комитет. Открытия корпуса ждут в том числе жители ЖК «Бригантина».

Строительство затянулось из-за переноса инженерных сетей, снабжающих школу и соседние дома. Кабельные линии и газопровод вынесли с площадки, потребителей переключили на новую трансформаторную подстанцию. Для теплоснабжения проложили временную теплотрассу с блочно-модульным центральным тепловым пунктом. Проект предусматривает подключение к новому постоянному тепловому пункту.

По словам представителя подрядчика Дмитрия Баскакова, на объекте задействованы 48 человек и семь единиц техники. Строители выполняют монолитные работы первой очереди, занимаются переносом тепловых сетей, водопровода, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Школа занимает два корпуса, включая здание бывшего детсада на 230 мест. Общая проектная вместимость — 980 учеников. По данным директора Дарьи Пануевой, здесь учится 1531 ребенок, из них 383 — во вторую смену. В микрорайоне проживают 2,3 тыс. детей школьного возраста.

Основное здание капитально отремонтировали: увеличили число кабинетов, обновили оборудование, в том числе для химии и физики. Школа участвует в проекте «Математические классы Подмосковья».

Пристройку соединят с действующим корпусом теплым переходом. В ней предусмотрены отдельные блоки для начальных, средних и старших классов, спортивные залы и площадки, актовый зал на 600 мест, библиотека, медицинский блок и столовая.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.