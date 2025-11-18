Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:03

В Долгопрудном продолжаются работы по строительству пристройки к школе № 7

Работы по строительству пристройки к школе № 7 продолжаются в Долгопрудном. Близится к завершению подготовительный период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, на 100% уже сделано:

монтаж ограждения строительной площадки;

уширение въезда на строительную площадку;

обустройство пункта мойки колес;

монтаж и наладка камер видеонаблюдения за строительством;

снос здания тира и вывоз ЖБ лома на утилизацию.

Практически завершен монтаж бытового городка. В настоящее время проводится планировка территории строительства.

На площадке ведутся строительно-монтажные работы:

на 57% выполнен вынос участка наружной сети хозяйственно-бытовой канализации;

на 40% проведена перекладка участка наружного водопровода на ввод в здание школы № 7.

Пристройка на 1 500 мест, площадью 20,6 тыс. кв. метров, будет возведена рядом с основным зданием школы № 7 (Лихачевское шоссе, д. 27). В новом корпусе разместятся блоки начальной, основной и старшей школы, входные зоны с гардеробными и зоной ожидания, большой актовый зал, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом, общественные помещения.

По данным Минстроя МО, окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.