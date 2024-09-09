сегодня в 17:37

В Долгопрудном началось строительство новой лаборатории для МФТИ

В подмосковном Долгопрудном приступили к строительству лабораторного корпуса «Физтех-Фотоника» на 255 мест на территории Московского физико-технического института. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь строящегося лабораторного корпуса составит порядка 4 тыс. кв. метров. Он предназначен для научно-лабораторной деятельности, охватывающей максимально полный перечень направлений компьютерного анализа. Это позволит значительно расширить возможности для проведения научных исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов в области компьютерных технологий.

Проект по созданию современного многофункционального кампуса в МФТИ реализует Министерство науки и высшего образования РФ.

Развитие кампуса университета включает в себя благоустройство существующей территории МФТИ, а также строительство новых учебно-лабораторных корпусов, общежитий и объектов досуга для студентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.