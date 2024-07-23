В Дмитрове завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Дмитровском округе рабочие завершают строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Ввод объекта планируется осуществить в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«На объекте идут внутренние работы по отделке и по инженерным коммуникациям. Одновременно подрядчик ведет работы по благоустройству прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

Дом буде сдан с полной отделкой всех квартир.

Квартиры в новостройке получат 220 семей — это 581 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах по адресам: мкр. Трудовая, дома № 1-17, 20-23 и ул. Свободы, дома № 1, 2, 5, 12.

Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит более 13 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.