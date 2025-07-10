В Дмитрове возводят пристройку к Внуковской школе на 350 мест

В Дмитрове активно ведется строительство дополнительного корпуса на 350 мест к Внуковской школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На строительной площадке ежедневно работают 85 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста, задействованы 2 единицы техники. В настоящее время активно ведутся работы по армированию и бетонированию конструкций третьего этажа, монтажу перегородок на первом этаже, установке вентиляционных систем и оштукатуриванию стен.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов совместно с представителем подрядной организации ООО СЗ «Формула ремонта» провели осмотр этого важного социального объекта и детально обсудили ход строительных работ. Михаил Николаевич обратил особое внимание подрядчика на необходимость соблюдения высоких стандартов качества: новая пристройка должна быть современной, удобной и безопасной для использования.

Строящееся здание будет соединено с основным корпусом школы теплым переходом. В новой пристройке разместятся:

учебные классы;

мастерские для трудового обучения;

помещения для групп продлённого дня;

спортивный зал;

актовый зал со сценическими помещениями на 350 мест;

столовая с пищеблоком;

библиотека с медиатекой;

офисная зона для педагогов.

На прилегающей территории планируется обустройство спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха и площадок для проведения общешкольных мероприятий.

Общая площадь нового учебного корпуса составит более 7,7 тыс. кв. м. Открытие запланировано на следующий год.

«Пристройка к школе позволит ликвидировать вторую смену. Продуманная планировка современных помещений обеспечит комфортное пространство для учёбы и дополнительных занятий. Большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории, где будут созданы качественные площадки для спорта и отдыха на свежем воздухе», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.