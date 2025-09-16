В Дмитрове стартовало строительство нового детского сада на 130 мест

В Дмитрове на улице Большевистской началось строительство нового детского сада, рассчитанного на 130 мест. Двухэтажное здание с цокольным этажом будет оснащено всем необходимым для комфортного пребывания воспитанников. В детском саду появятся яркие прогулочные площадки с игровыми комплексами, спортивный и музыкальный залы, а также собственный пищеблок. Планируется закупка современного оборудования. Ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Символическую капсулу с посланием потомкам в основание здания заложил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов совместно с руководителем проекта Дмитрием Кононенко и директором филиала АО «Мостожелезобетонконструкция» — Дмитровского завода МЖБК Игорем Терентьевым. При строительстве будет использоваться бетон этого предприятия, чья профессиональная работа в строительной сфере проверена десятилетиями.

«Важно строить не только жилье, но и сады, школы, амбулатории и поликлиники, чтобы наши жители не испытывали проблем с доступностью социальной инфраструктуры. Буду рад, если капсулу с нашим посланием через много-много десятилетий праправнуки тех, кто будет ходить в этот садик, прочитают наши пожелания и будут беречь наш любимый город, хранить его историю и продолжать делать самым красивым и комфортным для жителей», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Также в Дмитрове в ближайшее время в рамках социального обязательства строительная компания «Недвижимость» приступит к возведению пристройки к Дмитровской школе № 2 на 300 мест. Это позволит разгрузить школу и полностью решить проблему второй смены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.