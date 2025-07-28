В Дмитрове продолжили проект по постановке на кадастр объектов недвижимости в СНТ

В Подмосковье продолжается работа в рамках проекта министерства имущественных отношений Московской области, благодаря которому владельцы земельных участков, домов и других строений в садоводческих и дачных товариществах имеют возможность оформить документы на свою недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В трех СНТ Дмитровского муниципального округа — «Связист», «Металлург» и «Юность» — Химкинским филиалом БТИ Московской области была организована работа мобильного офиса с участием сотрудников МФЦ. Граждане смогли подать документы для постановки на кадастровый учет своих объектов недвижимости — жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей.

«Наши специалисты провели детальный анализ данных о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в этих СНТ, и выявили объекты недвижимости, неучтенные в установленном порядке. Затем были выполнены кадастровые работы и подготовлены технические и межевые планы. Причем совершенно бесплатно для граждан, финансирование работ в рамках пилотного проекта осуществляется органами местного самоуправления», — сказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Надлежащее оформление документов на земельные участки, дачные дома и другие строения гарантирует защиту имущественных прав владельцев, а также поможет избежать споров с соседями о границах участков и упростит любые сделки с недвижимостью.

Старт пилотному проекту Минимущества МО был дан в Богородском городском округе. Также в нем участвуют муниципальный округ Дмитровский и городские округа Балашиха, Домодедово, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Наро-Фоминский, Пушкинский, Солнечногорск.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения через форму обратной связи и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.

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