В Дмитрове объявлен конкурс на строительство очистных сооружений

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству очистных сооружений в Дмитровском муниципальном округе Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства c поставкой оборудования по мероприятию: «Строительство очистных сооружений в Дмитровском м. о. (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и построить очистные сооружения мощностью до 30 тыс. куб. м./сут.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского муниципального округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.