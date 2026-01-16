В Дмитрове наполовину построили водозаборный узел для индустриального парка

В Дмитровском округе продолжается строительство водозаборного узла для индустриального парка «Дмитров». Объект предназначен для водоснабжения производственного корпуса и стабильной работы предприятий, размещенных на территории парка.

Главгосстройнадзор Московской области проинспектировал ход работ. На данный момент завершены работы по устройству котлована и фундамента, возведены несущие и ограждающие конструкции, смонтированы резервуары для хранения воды. Подрядчик ведет монтаж инженерных сетей и устанавливает технологическое оборудование.

Водозаборный узел представляет собой одноэтажное здание, которое обеспечит парк собственной питьевой водой. Вода будет поступать из скважин, проходить очистку и обеззараживание, после чего подаваться потребителям. Мощности станции хватит для очистки до 300 кубометров воды в сутки, что позволит обеспечить производственные объекты и противопожарные нужды. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий реализовали в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.