В Дмитрове достроен жилой дом для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Некрасовский Дмитровского округа завершено строительство 9-этажного жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Ведется пусконаладка инженерных сетей и проверка оборудования. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Дом сдается с полной отделкой всех квартир. Новоселье в новых квартирах в ближайшее время справят 220 семей — это более 580 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах в микрорайоне Трудовая № 1-17, 20-23 и улице Свобода, д. 1, 2, 5, 12.

Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит более 13 тысяч квадратных метров.

В Дмитровском округе до конца года планируется сдать еще три дома для переселенцев из аварийного жилья — в поселке Деденево, микрорайоне ДЗФС и в городе Яхрома микрорайоне Левобережье.

Программа переселения реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Помимо строительства жилья для расселения аварийного жилищного фонда также используется предоставление гражданам выкупной стоимости за изымаемые квартиры и приобретение жилья участникам программы переселения на вторичном рынке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.