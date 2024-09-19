В ДК имени Нариманова округа Шатура на 90% завершен демонтаж

Сейчас в здании установлено 21 окно из 60-ти, остальные вставят до 10 октября. Также рабочие в эти дни закрывают кровлю гидро- и ветрозащитной пленкой. Монтируется отопительная система. Все это нужно довести до ума до прихода холодов и осадков.

На данный момент в здании на 90% завершен демонтаж, проведена гидроизоляция фундамента, поменяли наружную сеть канализации, сделали новый ввод ХВС. На первом этаже готовы бетонные полы, ведутся работы по кирпичной кладке, обустройство перегородок из пеноблоков. Постепенно строители переходят к работам на втором этаже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.