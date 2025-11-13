В детском саду «Заряночка» в Домодедове начались отделочные работы

На улице Мирной, стр. 6, села Растуново, городского округа Домодедово продолжаются работы по капительному ремонту дошкольного отделения «Заряночка» Заревской средней школы. Строители приступили к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте работают 25 человек. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные, приступили к отделочным работам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь дошкольного отделения — 2 302,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.