сегодня в 17:56

В детской школе искусств Воскресенска продолжаются работы по модернизации сцены

Зрительный зал детской школы искусств «Элегия» в Воскресенске является одной из самых посещаемых сценических площадок в городском округе среди любителей классической музыки и исполнительского искусства. На сцене школы проводятся концерты, спектакли, музыкально-просветительские встречи с именитыми музыкантами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для расширения возможностей по организации мероприятий в зрительном зале в настоящее время проводятся работы по модернизации сцены. Уже выполнен дополнительный подъем на сцену, уложен профессиональный сценический линолеум.

Начальник управления культуры Елена Баклушина на выездном осмотре объекта отметила высокое качество применяемых материалов и качественное выполнение работ.

Также в текущем году сцена будет оборудована современными световыми приборами и дополнительным звуковым оборудованием.

Проведение работ стало возможным благодаря победе в конкурсе проектов инициативного бюджетирования в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.