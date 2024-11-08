В детской поликлинике Реутова завершится ремонт входных групп до начала декабря

В детской поликлинике городского округа Реутов, которая находится по адресу: Садовый проезд, 7, завершается ремонт входных групп. Работы планируют закончить до конца ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящий момент рабочие кладут пандус и облицовывают его плиткой. Современный пандус с противоскользящим покрытием обеспечит безопасный вход маломобильных групп граждан и мам с колясками в фильтр-бокс поликлиники. Будут заменены козырьки цокольных окон по всему периметру здания, поскольку старый поликарбонат за время эксплуатации был разбит сосульками. Также восстановят ограждение по всему периметру здания. Объем работ, согласно контракту достаточно большой, рабочие делают все оперативно», — рассказал заместитель главного врача Реутовской клинической больницы по хозяйственным вопросам Эдуард Прохоров.

Кроме того, в ближайшее время, начнутся ремонтные работы по замене входной группы во врачебно-физкультурном диспансере на улице Головашкина, дом, 5.

«В диспансере работ значительно меньше. Все планируем завершить до конца ноября», — добавил Эдуард Прохоров.

Работы по плановому ремонту медицинских учреждений — часть масштабной программы модернизации сферы здравоохранения. В нее также входят важные задачи по укомплектованию штат врачей. В Реутове данные процессы идут на постоянной основе, в городских учреждениях здрава появляется все больше опытных специалистов разного профиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.