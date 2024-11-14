В деревне Радумля Солнечногорска капитально отремонтируют детский сад № 44

сегодня в 11:44

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск капитально отремонтируют детский сад комбинированного вида № 44 в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт проведут в зданиях 1950-го и 1991-го годов постройки. Общий строительный объем составит 11,3 тыс. кв. метров.

«В настоящее время проходит конкурс на одновременное выполнение инженерных изысканий, проектной документации и работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы пройдут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Детский сад № 44 посещают почти 160 детей. На время капитального ремонта воспитанникам предоставят места в ближайших дошкольных образовательных учреждениях на выбор родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.