В деревне Павлово-Посадского округа откроется здравпункт

сегодня в 16:03

В деревне Назарьево Павлово-Посадского округа готовится к открытию новый фельдшерский здравпункт. Ведется пусконаладка инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Здание площадью более 100 кв.м построено по инновационной системе индустриальных технологий высокоскоростного строительства. Оно состоит из 15 модулей и 24 фасадных панелей.

Открытие медучреждения запланировано на осень 2025 года.

В фельдшерском здравпункте разместились кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет, административные и служебные помещения. Все они оснащены современным оборудованием.

На прилегающей территории появилась парковочная зона, высажены деревья и кустарники и установлены малые архитектурные формы.

В здравпункте смогут обслуживать более 500 человек. Он позволит повысить доступность для жителей Павлово-Посадского округа оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.