В деревне Назарьево Павловского Посада завершается строительство здравпункта

Строительство нового здравпункта в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа выходит на финишную прямую. Строители наносят финальные штрихи во внутренней отделке и занимаются благоустройством прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы делаем все, чтобы долгожданное открытие состоялось как можно скорее! Хочу подчеркнуть, что это будет не просто фельдшерский кабинет, а полноценный и современный мини-медицинский центр. На площади около 100 кв. м разместится все необходимое для оказания качественной первичной помощи», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Для жителей откроются двери уютного кабинета фельдшера, где можно будет получить консультацию, а также прекрасно оборудованные смотровая и процедурная комнаты. Отдельный прививочный кабинет позволит проходить вакцинацию по национальному календарю, не выезжая далеко от дома, а собственная стерилизационная обеспечит полную безопасность всех медицинских процедур.

Возведение таких модульных объектов — важная часть масштабной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия». Благодаря современным технологиям возможно в короткие сроки создавать качественные и хорошо оснащенные медицинские учреждения там, где они нужнее всего.

«Подрядчик обязуется завершить все строительные работы до 1 октября. Сразу после этого мы приступим к подготовке объекта к открытию. Буду держать вас в курсе!» — подытожил глава муниципалитета Денис Олегович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.