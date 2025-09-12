В деревне Наро-Фоминска модернизируют водозабор

Продолжается реконструкция водозаборного узла в деревне Васильчиново Наро-Фоминского городского округа. Модернизация объекта жилищно-коммунальной инфраструктуры необходима для улучшения качества питьевой воды и повышения надежности водоснабжения деревни. Обновленный ВЗУ обеспечит безопасность здоровья более двух тысяч местных жителей и улучшит условия проживания. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Производительность станции повысится до 240 кубометром в сутки. Вместо устаревших насосов будут установлены современные устройства компании Grundfos, способные подавать около 10,5 кубометров воды в час. Дополнительно предусмотрена станция водоочистки модульного типа, включающая узлы грубой очистки, напорной аэрации, обезжелезивания, фильтрации, умягчения и дезинфекции.

Надзор за ходом работ осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области. На данный момент объект готов на 55%. Выполнены фундаменты и смонтирована модульная станция водоподготовки, сейчас ведутся работы по установке автоматической системы водоочистки. Завершение всех работ запланировано на октябрь 2025 года.

Реконструкция проходит без остановки подачи воды жителям деревни.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.