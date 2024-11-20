В деревне Мисирево округа Клин построят ФАП в 2025 году

В настоящее время под строительство ФАП администрацией городского округа Клин предоставлен земельный участок площадью 0,2 га. ФАП будет располагаться в деревне Мисирево, в непосредственной близости от региональной трассы, добираться к нему будет удобно и пешком и на машинах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство нового ФАПа позволит повысить доступность оказания первичной медицинской помощи для 260 человек взрослого населения, проживающих в д. Мисирево.

В здании ФАПа площадью 146 кв. метров на 36 посещений в смену разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также двухместная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала.

Строительство ФАПа ведется в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры Московской области.

Ранее в городском округе Клин были построены ФАПы в дер. Выголь, пос. Туркмен, пос. Шевляково и дер. Елгозино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.